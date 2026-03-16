Petroleiro cruza Estreito de Ormuz e levanta suspeita de negociação com o Irã

Navio com bandeira do Paquistão manteve o sistema de rastreamento ativo ao atravessar a passagem, em meio à redução do tráfego na região devido à guerra no Oriente Médio

Thibaud Moritz / AFP "O trânsito aconteceu após várias semanas de tráfego fortemente reduzido na via marítima estratégica", acrescenta a plataforma online que monitora o tráfego marítimo em tempo real em todo o planeta.



Um petroleiro com bandeira paquistanesa cruzou no domingo (15) o Estreito de Ormuz e manteve acionado o sistema de rastreamento, segundo dados do site MarineTraffic, o que “sugere que alguns transportes talvez estejam se beneficiando de uma passagem segura negociada” com o Irã.

O navio, carregado com petróleo bruto, “entrou na zona econômica exclusiva iraniana em 15 de março às 11h33 GMT (8h33 de Brasília) e cruzou o Estreito de Ormuz às 14h43 GMT” (11h43 de Brasília), escreveu o MarineTraffic na rede social X.

“O trânsito aconteceu após várias semanas de tráfego fortemente reduzido na via marítima estratégica“, acrescenta a plataforma online que monitora o tráfego marítimo em tempo real em todo o planeta.

Segundo dados da Bloomberg, o navio ainda estava atracado em 28 de fevereiro na ilha de Das, um centro emiradense de exportação de petróleo.

Localizado entre o Irã e Omã, o Estreito de Ormuz é particularmente estratégico para a exportação de hidrocarbonetos. No total, 20% da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito transitam por Ormuz.

*AFP