Piloto de caça que caiu em Daca tentou pouso forçado para evitar mais mortes

Segundo as Forças Armadas de Bangladesh, o tenente do voo Md. Taukir Islam, buscou ‘desviar o avião de uma área densamente povoada, mas a aeronave acabou caindo em uma área escolar’

Foto de Jubair Bin IQBAL / AFP Evidências preliminares apontam que a tragédia aconteceu devido a uma falha mecânica ocorrida minutos após a decolagem



Evidências preliminares da investigação sobre o caça que caiu nesta segunda-feira (21) em uma área escolar de Daca indicam que o acidente, que deixou pelo menos 19 mortos e 164 feridos, se deveu a uma falha mecânica ocorrida minutos após a decolagem, o que levou o piloto a tentar desviar a aeronave para evitar uma tragédia ainda maior. “O piloto, tenente de voo Md. Taukir Islam, tentou desviar o avião de uma área densamente povoada, mas a aeronave acabou caindo em uma área escolar”, afirma um comunicado oficial do escritório de comunicação das Forças Armadas de Bangladesh.

O último balanço oficial confirma a morte de pelo menos 19 pessoas, a maioria estudantes, e 164 feridos, que estão sendo atendidos em centros médicos da capital bengalesa. Segundo o comunicado oficial divulgado pelo governo, o acidente ocorreu quando um caça FT-7 BGI decolou às 13h06, hora local, da base aérea de Kurmitola, em Daca, durante um treinamento regular. Poucos minutos depois, a aeronave sofreu “uma falha mecânica” e se chocou contra um edifício de dois andares da Milestone School and College, na área de Diabari, em Uttara.

Do total de vítimas, 11 morreram no hospital e duas no Instituto Nacional de Queimaduras, entre outros locais. Além disso, mais de 160 feridos recebem atendimento em pelo menos sete hospitais, a maioria com queimaduras e traumatismos graves. “A maioria dos feridos são jovens entre 14 e 20 anos e apresentam queimaduras em 60% a 70% do corpo”, explicou o subdiretor do Hospital Moderno de Uttara, citado pelo meio de comunicação local “Prothom Alo”.

O governo interino informou que os corpos identificados serão entregues às suas famílias o mais rápido possível, enquanto os não reconhecidos imediatamente serão submetidos a testes de DNA. As autoridades declararam um dia de luto nacional para esta terça-feira e várias linhas telefônicas de emergência foram abertas para auxiliar os feridos e seus familiares.

“As perdas sofridas pelo pessoal da Força Aérea, assim como por estudantes, pais, professores e funcionários da Milestone School and College, são irreparáveis. É um momento de profunda dor para a nação”, disse o chefe do governo interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, em comunicado. Um comitê de investigação de alto nível já foi constituído pela Força Aérea para esclarecer as causas do acidente. O chefe do Estado-Maior do Exército e autoridades do governo se deslocaram ao local do acidente, enquanto os trabalhos de resgate continuam.

*Com informações da EFE