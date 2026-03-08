Polícia da Noruega investiga explosão em frente à embaixada dos EUA em Oslo

Situação foi causada por algum tipo de dispositivo incendiário, disse Frode Larsen, chefe da unidade de investigação e inteligência da polícia

Foto: Javad Parsa / NTB/AFP/RFI Carros de polícia na embaixada americana em Oslo na Noruega



A polícia da Noruega investiga uma explosão ocorrida na madrugada deste domingo, 8 (pelo horário local) em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Oslo, capital do país escandinavo, informaram as autoridades. Não houve relatos de feridos. Os investigadores acreditam que a embaixada era o alvo e estão procurando os autores e sua motivação.

A explosão foi causada por algum tipo de dispositivo incendiário, disse Frode Larsen, chefe da unidade conjunta de investigação e inteligência da polícia de Oslo. Segundo ele, a entrada da embaixada sofreu danos, mas nenhuma prisão foi efetuada.

“Dada a atual situação de segurança, é natural considerar se este foi um ataque direcionado à Embaixada Americana. No entanto, não nos comprometemos com nenhuma hipótese específica”, afirmou, por meio de comunicado, destacando que as investigações ainda estão no início, mas que a polícia trabalha com base em múltiplas hipóteses.

Sob condição de anonimato, um funcionário americano relatou que o dispositivo incendiário estava dentro de uma mochila e detonou em frente à entrada do escritório de Assuntos Consulares da embaixada.

A PST, o serviço de segurança da polícia norueguesa, convocou reforços após o incidente, mas não alterou o nível de alerta terrorista do país, segundo o assessor de comunicação Martin Bernsen. “Este é um incidente inaceitável que está sendo tratado com a máxima seriedade”, disse Astri Aas-Hansen, ministra da Justiça e Segurança Pública da Noruega.

*Estadão Conteúdo