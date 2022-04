Presidente do Equador decreta estado de emergência em províncias devido ao tráfico de drogas

Estado de exceção foi decretado em três localidades para combater o crime organizado; decisão inclui toque de recolher noturno e mobilização de policiais e militares

Reprodução / Facebook Guilhermo Lasso Em discurso televisionado, Lasso afirmou que as medidas levarão "o combate aos delinquentes até o mesmo território onde eles tentam se esconder"



O presidente do Equador, Guillermo Lasso, decretou o estado de exceção em três províncias do pais para combater o tráfico de drogas. A determinação do período de exceção inclui o toque de recolher noturno, a mobilização de nove mil policiais e militares e começa a valer a partir da meia-noite deste sábado, 30, nas províncias de Guayas, Manabí e Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia. Em discurso televisionado, Lasso afirmou que as medidas levarão “o combate aos delinquentes até o mesmo território onde eles tentam se esconder com suas mercadorias”, e afirmou que “as ruas sentirão o peso da força pública”. A decisão do presidente acontece em meio ao aumento da violência no litoral do Equador pela presença de grupos criminosos, alguns inclusive com vínculos com cartéis de México e Colômbia, segundo autoridades equatorianas.

*Com EFE