Presidente do México condena a violência nos protestos contra política de imigração nos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, condenou nesta segunda-feira (9) a violência durante os protestos em Los Angeles contra a política de imigração do presidente americano, Donald Trump. “A queima de patrulhas parece mais um ato de provocação do que de resistência. Deve ficar claro: condenamos a violência, venha de onde vier”, declarou Sheinbaum durante sua coletiva de imprensa matinal. “Pedimos à comunidade mexicana que aja de forma pacífica e não caia em provocações”, acrescentou a mandatária. No fim de semana, a cidade do oeste dos EUA registrou confrontos entre forças de segurança e manifestantes devido às batidas policiais ordenadas por Trump. Simultaneamente a condenação, Sheinbaum reiterou o pedido “às autoridades americanas para que todos os procedimentos migratórios” sigam o “processo devido” e que “a dignidade humana” seja respeitada.

Pelo menos 42 mexicanos foram detidos na sexta-feira (6) em duas batidas migratórias realizadas em Los Angeles, segundo o ministro das Relações Exteriores do México, Juan Ramón de la Fuente, durante a coletiva. Quatro deles foram devolvidos ao México no domingo. “Dois tinham uma ordem de remoção” e os outros retornaram voluntariamente ao país, acrescentou. Trump ordenou o envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional para Los Angeles, a megacidade que abriga o maior número de mexicanos no exterior.

