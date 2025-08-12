Primeiro-ministro israelense comparecerá três vezes por semana em seu julgamento por corrupção

Netanyahu é o primeiro chefe de governo na história de Israel a ser processado no cargo e é acusado dos crimes de suborno, fraude e abuso de confiança

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, terá de comparecer três vezes por semana a partir de novembro em seu julgamento por corrupção, de acordo com a decisão tomada nesta terça-feira (12) pelo tribunal que o julga, “pela necessidade de avançar o julgamento”, após as recorrentes audiências canceladas nos últimos meses por diferentes motivos.

Segundo informou à Agência EFE um porta-voz dos tribunais israelenses, a decisão emitida nesta terça-feira indica que a partir de 2 de novembro o julgamento será retomado em sessões de domingo a quarta-feira e que em três desses dias o primeiro-ministro, acusado dos crimes de suborno, fraude e abuso de confiança, terá de prestar depoimento.

Em julho, o tribunal cancelou vários comparecimentos de Netanyahu depois que seu advogado alegou problemas de saúde e devido aos bombardeios que Israel estava lançando contra a Síria por conta dos confrontos que eclodiram entre beduínos e drusos na cidade síria de Al Sueida.

No final de junho, os juízes também suspenderam seu depoimento após um pedido direto do premiê, que alegou questões diplomáticas e de segurança nacional, e depois que o presidente americano, Donald Trump, também fez um apelo nas redes sociais.

Trump classificou de “caça às bruxas” o processo legal aberto contra Netanyahu em 2020 – cujos depoimentos não começaram até dezembro de 2024 -, e pediu que seja “cancelado imediatamente” ou que seja concedido um indulto.

Netanyahu é o primeiro chefe de governo na história de Israel a ser processado no cargo e é acusado dos crimes de suborno, fraude e abuso de confiança. O tema central dos três casos é como Netanyahu fomentava relações, para benefício pessoal e político, com magnatas que tinham influência sobre importantes meios de comunicação

*Com informações da EFE

