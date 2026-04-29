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Putin e Trump conversaram por telefone sobre o Oriente Médio

‘Os presidentes dedicaram atenção especial à situação relacionada ao Irã e ao Golfo Pérsico’, disse o assessor diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov

  • Por AFP
  • 29/04/2026 15h22
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ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Encontro Putin x Trump Putin acredita que o cessar-fogo é uma decisão acertada

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, principalmente sobre a situação no Oriente Médio, informou o assessor diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, a jornalistas nesta quarta-feira (29).

“Os presidentes dedicaram atenção especial à situação relacionada ao Irã e ao Golfo Pérsico”, disse ele.

“Vladimir Putin acredita que a decisão de Donald Trump de estender o cessar-fogo com o Irã é acertada, pois isso deve dar uma chance às negociações e, de modo geral, ajudar a estabilizar a situação”, acrescentou.

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