Putin e Trump conversaram por telefone sobre o Oriente Médio

‘Os presidentes dedicaram atenção especial à situação relacionada ao Irã e ao Golfo Pérsico’, disse o assessor diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Putin acredita que o cessar-fogo é uma decisão acertada



O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, principalmente sobre a situação no Oriente Médio, informou o assessor diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, a jornalistas nesta quarta-feira (29).

“Os presidentes dedicaram atenção especial à situação relacionada ao Irã e ao Golfo Pérsico”, disse ele.

“Vladimir Putin acredita que a decisão de Donald Trump de estender o cessar-fogo com o Irã é acertada, pois isso deve dar uma chance às negociações e, de modo geral, ajudar a estabilizar a situação”, acrescentou.