Quarta rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia é suspensa e será retomada nesta terça-feira

Rússia e Ucrânia se reuniram nesta segunda-feira, 14, para a quarta rodada de negociações sobre um possível cessar-fogo. Após três horas de reunião, por meio de um post no Twitter, o negociador ucraniano, Mikhailo Podoliak, informou que a reunião vai continuar na terça-feira, 15. “Uma pausa técnica foi feita nas negociações até amanhã. Para trabalho adicional nos subgrupos de trabalho e esclarecimento de definições individuais. As negociações continuam…” publicou Podoliak. Diferente das três primeiras que tinham sido presenciais, o encontro de hoje foi virtual. Os russos querem que a Ucrânia assuma o compromisso de neutralidade, reconheça a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk e desistam da Crimeia. Já os ucranianos, querem uma trégua imediata e a retirada das tropas inimigas

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022