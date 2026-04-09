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Quatro morrem ao tentar atravessar Canal da Mancha rumo ao Reino Unido

Dois homens e duas mulheres morreram após serem levados pela correntezana costa norte da França; número de mortes no ano sobe para seis

  • Por Jovem Pan*
  • 09/04/2026 08h44
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Sameer AL-DOUMY / AFP FOTO DE DESTAQUE - Veículos de resgate e unidades médicas se reúnem na praia para atender as vítimas após uma tentativa de travessia ilegal do Canal da Mancha que terminou em tragédia, com vários migrantes encontrados em parada cardíaca, na cidade costeira de Equihen-Plage, no norte da França, em Pas-de-Calais, em 9 de abril de 2026. (Foto de Sameer AL-DOUMY / AFP)  Veículos de resgate e unidades médicas se reúnem na praia para atender as vítimas após uma tentativa de travessia ilegal do Canal da Mancha que terminou em tragédia. 

Quatro pessoas morreram nesta quinta-feira(9) ao longo da costa norte da França, enquanto tentavam atravessar o Canal da Mancha rumo ao Reino Unido, elevando para seis o número de mortes em circunstâncias semelhantes este ano, informaram autoridades francesas.

Dois homens e duas mulheres foram arrastados pela correnteza perto da cidade de Equihen-Plage, disse o prefeito regional François-Xavier Lauch.

Uma pessoa foi tratada por hipotermia, enquanto outras 37 receberam atendimento dos serviços de emergência. Segundo a promotora Cécile Gressier, as nacionalidades dos quatro falecidos ainda são desconhecidas.

Na semana passada, dois homens, um sudanês e um afegão, morreram tentando uma travessia semelhante, as primeiras mortes registradas no Canal da Mancha este ano.

A França é um ponto de partida para migrantes que esperam chegar ao Reino Unido, empreendendo a perigosa jornada em barcos precários e superlotados.

No ano passado, pelo menos 29 pessoas morreram, de acordo com uma contagem da AFP baseada em fontes oficiais francesas e britânicas.

Quase 50.000 pessoas a bordo de 795 embarcações tentaram a travessia no ano passado, segundo dados oficiais franceses.

Autoridades britânicas registraram 41.472 chegadas em pequenas embarcações em 2025, o segundo maior número, atrás apenas do recorde de 45.774 em 2022.

*AFP

 

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