Quem é Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã

KHAMENEI.IR / AFP Mojtaba Khamenei



Mojtaba Hosseini Khamenei, de 56 anos, é o novo líder supremo do Irã, segundo a mídia estatal do país. Ele ocupa o cargo que era do pai, o aiatolá Ali Khamenei, morto no dia 28 de fevereiro após ataques de Israel e EUA na região.

Ele ganhou influência após ajudar a organizar a repressão aos protestos da “Onda Verde” em 2009, ligados às eleições contestadas que mantiveram Mahmoud Ahmadinejad no poder. Considerado linha-dura, sua eventual liderança indica pouca ou nenhuma mudança política no país. Israel já afirmou que qualquer novo líder iraniano poderá se tornar alvo militar.

Além disso, a passagem de poder de pai para filho não é bem vista dentro do xiismo do Islã, o que dificulta sua movimentação política no país.

Mojtaba Khamenei nasceu em Mashhad e é o segundo filho mais velho de Ali Khamenei. Estudou em seminários religiosos em Qom e seguiu carreira clerical no xiismo duodecimano. Embora não ocupe cargos formais de alto escalão, é amplamente considerado influente nos bastidores da política iraniana.

Analistas apontam sua proximidade com a Guarda Revolucionária e seu papel em redes conservadoras do regime. Raramente aparece em público e mantém perfil discreto. Há anos era apontado como o principal candidato a suceder o cargo do pai, sendo o mais cotado para assumir o cargo de líder supremo do país.

Segundo a imprensa iraniana, Mojtaba perdeu não só o pai, como também a mãe, a esposa e um filho pequeno nos ataques ao Irã que tiveram início no fim de fevereiro.

Escolha do novo líder supremo

Mais cedo, a Assembleia de Especialistas havia anunciado a escolha do novo líder, mas o nome do escolhido não havia sido revelado.

Também neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse canal americano ABC que quem for escolhido para liderar o Irã “não vai durar muito” se não receber sua aprovação prévia.

“Se ele não tiver nossa aprovação, não vai durar muito”, disse Trump à ABC News. “Queremos garantir que não tenhamos que voltar a cada 10 anos, quando não houver um presidente como eu que faça isso”.

Questionado se estaria disposto a aprovar alguém com ligações ao antigo regime, Trump respondeu: “Sim, para escolher um bom líder, eu aprovaria. Há inúmeras pessoas que poderiam se qualificar”.

Desde 1989, Ali Khamenei era o líder supremo do país. Ele sucedeu o aiatolá Ruhollah Khomeini, responsável por instituir a república islâmica no Irã.

Antes, Khamenei ainda foi presidente do Irã, de 1981 a 1989.

*Com Estadão Conteúdo e AFP