Reino Unido registra 17 mortes diárias por Covid-19, menor número em 6 meses

EFE/EPA/ANDY RAIN Nesta terça-feira, 23, completará um ano desde que as restrições para conter a Covid-19 foram implementadas pela primeira vez no Reino Unido



O Reino Unido registrou 17 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira, 22, o menor índice diário desde 28 de setembro de 2020. A queda de 42% em relação à semana passada coincide com dias consecutivos de recordes de vacinação contra o novo coronavírus: só no sábado, 2o, quase 845 mil pessoas receberam uma dose do imunizante. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, isso significa que 27 vacinas estavam sendo aplicadas a cada segundo naquele dia. Porém, a velocidade da campanha deve ser reduzida no final de março devido aos atrasos nas entregas das injeções. Além disso, nas últimas 24 horas houve mais de cinco mil novas infecções pelo novo coronavírus, quantidade que ainda é considerada alta.