Rishi Sunak se reúne com Charles III nesta terça-feira para ser oficializado como primeiro-ministro

Ex-ministro das Finanças é o 3º premiê britânico em menos de dois meses; ele vai ser o primeiro não branco a assumir o cargo

Daniel LEAL / AFP Rishi Sunak é o primeiro não branco a se tornar premie do Reino Unido



Rishi Sunak vai se reúne nesta terça-feira, 21, com o rei Charles III para ser oficializado como premiê do Reino Unido, informou Downing Street em comunicado. Ele substitui Liz Truss, que renunciou ao cargo na última quinta-feira após ficar seis semanas no cargo – ela foi nomeada por Elizabeth II no dia 6 de setembro. Truss, que renunciou na quinta-feira, conduzirá uma última reunião com seu gabinete, lerá um comunicado e depois irá ao Palácio de Buckingham, onde será recebida pelo monarca para apresentar sua renúncia. Finalmente, Sunak será nomeado primeiro-ministro pelo rei e fará um discurso televisionado por volta das 11h35 (7h35 de Brasília). Em um breve discurso em frente à sede de seu partido nesta segunda, Sunak disse que é necessário que haja “estabilidade e unidade”, reconhecendo que o Reino Unido enfrenta “um profundo desafio econômico”. “Minha prioridade máxima será unir nosso partido e nosso país, porque, apenas assim, superaremos os desafios que enfrentamos e construiremos um futuro melhor e mais próspero”, acrescentou. Sunak foi eleito premiê depois que sua única adversária, a ministra encarregada das relações com o Parlamento, Penny Mordaunt, não conseguiu o mínimo de 100 votos – entre os 357 parlamentares conservadores – necessários para apresentar sua candidatura. Com a vitória, ele se torna o primeiro descendente de asiático e não branco a assumir como primeiro-ministro.

Sua nomeação “é, obviamente, um momento muito importante para as questões raciais neste país”, afirmou o cientista político Anand Menon, da faculdade King’s College London, em entrevista à rede BBC. “Mesmo antes, tínhamos um gabinete com um bom grau de representação das minorias étnicas. E ter alguém no cargo mais alto é simbolicamente muito, muito importante. Mas me tranquiliza ver que não houve tanta discussão a respeito disso, quase como se o povo britânico tivesse aceitado que é algo normal”, completou. Ex-banqueiro de investimentos que acumulou uma grande fortuna antes de entrar para a política em 2015, Sunak é casado com a riquíssima herdeira indiana Akshata Murty, filha do cofundador da gigante tecnológica Infosys. Defensor da ortodoxia orçamentária, Sunak é considerado por muitos parlamentares de direita como a pessoa adequada para tranquilizar os mercados e retirar o Reino Unido da crise econômica e social, agravada pelos planos ultraliberais de Truss em um momento de elevada inflação. A oposição trabalhista, que tem grande vantagem nas pesquisas de intenção de voto, insiste em pedir a convocação de eleições antecipadas – as próximas estão previstas para o final de 2024. “Os conservadores coroaram Rishi Sunak sem que uma palavra tenha sido dita sobre o que ele faria como primeiro-ministro. Não tem mandato, nem respostas, nem ideias. Ninguém votou por isso”, criticou a número dois do partido, Angela Rayner.

*Com informações da AFP