Rússia afirma que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia

Em meio às reuniões para acabar com conflito, o ministério da Defesa russo anunciou que tropas seguem ‘avançando profundamente nas defesas inimigas’ na região de Donetsk, com a tomada de Sukhetske e Pankivka

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO A invasão da Ucrânia dura desde 2022, resultando em milhares de mortos e a tomada de diversas partes do país por forças russas



O Exército russo afirmou nesta quarta-feira (20) que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia, reivindicando mais avanços territoriais, apesar dos esforços de paz liderados pelos Estados Unidos e da intensa atividade diplomática para tentar acabar com o conflito. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou no Telegram que suas tropas seguem “avançando profundamente nas defesas inimigas” na região de Donetsk, com a tomada das localidades de Sukhetske e Pankivka.

As localidades ficam próximas de um setor da frente de batalha no qual o Exército russo rompeu as defesas ucranianas na semana passada, entre o centro logístico de Pokrovsk e Kostiantinivka. Na região vizinha de Dnipropetrovsk, o Exército russo afirmou ter capturado a localidade de Novogeorgiivka. As tropas de Moscou entraram pela primeira vez na área, que havia sido poupada dos combates, em julho.

Os avanços mais recentes aconteceram em meio aos esforços dos líderes dos governantes dos Estados Unidos e dos países da Europa para negociar um acordo de paz que encerre a campanha militar russa, que começou em fevereiro de 2022. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu homólogo russo, Vladimir Putin, aceitou uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e concordou com algumas garantias de segurança para Kiev.

Segundo três fontes que acompanharam a ligação telefônica de segunda-feira entre Trump e Putin, o líder do Kremlin propôs organizar a reunião de cúpula com Zelensky em Moscou, ideia que foi rejeitada pelo presidente ucraniano.

