Rússia é suspeita de interferir no radar GPS do avião de Von der Leyen sobre a Bulgária

A aeronave pousou em segurança no aeroporto de Plovdiv e a presidente da Comissão Europeia continuará sua planejada turnê de quatro dias pelas nações da UE que fazem fronteira com os russos e Belarus

EFE/EPA/ARTUR RESZKO POLAND OUT Bulgária emitiu uma declaração dizendo que "o sinal de satélite usado para a navegação GPS da aeronave foi interrompido"



Um avião que transportava a presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, foi atingido por interferência de GPS ao sobrevoar a Bulgária em uma operação suspeita da Rússia, disse um porta-voz na segunda-feira (1). O avião pousou em segurança no aeroporto de Plovdiv e von der Leyen continuará sua planejada turnê de quatro dias pelas nações da União Europeia que fazem fronteira com a Rússia e a Belarus, disse a porta-voz da comissão, Arianna Podestà. “Podemos, de fato, confirmar que houve interferência no GPS”, disse Podestà. “Recebemos informações da autoridade búlgara de que suspeitam que isso se deveu a uma interferência flagrante da Rússia.”

Podestà comentou que von der Leyen viu “em primeira mão os desafios diários das ameaças vindas da Rússia e seus sistemas” durante sua viagem. “E, claro, a UE continuará a investir em gastos com defesa e na prontidão da Europa ainda mais após este incidente”, acrescentou. A Bulgária emitiu uma declaração dizendo que “o sinal de satélite usado para a navegação GPS da aeronave foi interrompido à medida que a aeronave se aproximava do Aeroporto de Plovdiv, o sinal de GPS foi perdido.”

