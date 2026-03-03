‘Se for necessário, a Marinha começará a escoltar os petroleiros’, diz Trump após fechamento de Ormuz 

Decisão vem um dia após o Irã anunciar o fechamento de Ormuz e dizer que qualquer navio que tente passar pelo estreito será atacado

EFE/EPA/SHAWN THEW Presidente dos EUA, Donald J. Trump, responde a perguntas da imprensa



Donald Trump disse nesta terça-feira (3) que, se necessário, a Marinha dos Estados Unidos escoltará os petroleiros através do estreito de Ormuz, após as advertências da Guarda Revolucionária iraniana de que a passagem não é segura.

“Se for necessário, a Marinha dos Estados Unidos começará a escoltar os petroleiros através do estreito de Ormuz o mais rápido possível. Aconteça o que acontecer, os Estados Unidos garantirão o LIVRE FLUXO DE ENERGIA para o MUNDO”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

A decisão vem um dia após o Irã anunciar o fechamento de Ormuz e dizer que qualquer navio que tente passar pelo estreito será atacado. “O estreito (de Ormuz) está fechado. Se alguém tentar passar, os heróis da Guarda Revolucionária e da Marinha regular incendiarão esses navios”, disse Ebrahim Jabari, um dos principais assessores do comandante. Por esse estreito transita aproximadamente 20% do petróleo consumido no mundo.

“Também atacaremos oleodutos e não permitiremos que uma única gota de petróleo saia da região”, disse ele, acrescentando que “os preços do petróleo chegarão a US$ 200 nos próximos dias”, acrescentou Jabari. A decisão foi comunicada pelo comandante da Guarda Revolucionária como represália pela morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que aconteceu após ataques de Israel e dos Estados Unidos no último sábado (28).

O Estreito de Ormuz, entre a Península Arábica e o Irã, é uma artéria vital para o comércio mundial, principalmente para o transporte de petróleo. O estreito conecta grandes produtores do Golfo, como Arábia Saudita, Irã, Iraque e Emirados Árabes Unidos, ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico, e concentra cerca de 20% do fluxo global da commodity.

*Com AFP