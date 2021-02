Senado dos EUA absolve Donald Trump em 2º julgamento de impeachment

Por 57 votos a favor da condenação e 43 contra, o ex-mandatário estadunidense se livrou da acusação de ter incitado a invasão do Capitólio, no início deste ano, em 6 de janeiro – o incidente ficou conhecido como um dos principais ataques à democracia do país

EFE/EPA/US PRESIDENT DONALD J TRUMP TWITTER Trumpo foi absolvido pelo senado americano pela segunda vez



Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump foi absolvido pelo Senado americano em seu segundo julgmanento de impeachment, realizado neste sábado, 13. Por 57 votos a favor da condenação e 43 contra, o ex-mandatário estadunidense se livrou da acusação de ter incitado a invasão do Capitólio, no início deste ano, em 6 de janeiro – o incidente ficou conhecido como um dos principais ataques à democracia do país. Para a condenação de Trump, seriam necessários 67 dos 100 votos possíveis da Casa.

Desta forma, Trump torna-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a se livrar de dois processos de impeachment, sendo um deles finalizado com o republicano já fora do cargo. Na semana passada, ele também foi absolvido, em acusação feita pela oposição de abuso de poder e obstrução ao Congresso. Na ocasião, ele não foi penalizado por ter apenas 52 votos a favor da condenação. Vale lembrar que o Senado americano, atualmente, está dividido com senadores republicanos e outros 50 do Partido Democrata. Assim, o trumpismo segue vivo. Isto porque uma condenação poderia impedir Trump de concorrer a cargos federais, o que o deixaria fora de nova disputa pela Casa Branca. Com a absolvição, Trump pode se candidatar nas próximas eleições presidenciais.

Mais cedo, após terem aprovado a convocação de testemunhas no processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump, deputados democratas voltaram atrás na decisão, depois de um acordo com a defesa do antigo mandatário. As duas partes concordaram que uma declaração publicada ontem à noite pela deputada republicana Jaime Herrera Beutler, de linha moderada e que foi uma das 10 congressistas republicanas que votaram na Câmara dos Representantes a favor do impeachment, seria admitida como prova. Desta forma, a absolvição já era esperada.