Surto de coronavírus é registrado em festival de música na Holanda

Realizado na cidade de Utrecht, evento reuniu mais de 20 mil pessoas e exigia comprovação de vacinação ou teste negativo de Covid-19

Reprodução/Facebbok Verknipt Festival aconteceu no começo de julho



Um novo surto de Covid-19 atingiu a Holanda após a realização de um festival de música na cidade de Utrecht entre os dias 3 e 4 de julho. As informações foram dadas pela CNBC, que informou que, de acordo com os organizadores, mais de 20 mil pessoas participaram do evento. A organização exigia a apresentação de comprovante de vacinação, infecção recente ou teste negativo na entrada. Entretanto, mesmo com as medidas, 1.050 pessoas se infectaram. Lennart van Trigt, da diretoria de saúde de Utrecht, afirmou que não é possível garantir que todos os casos aconteceram dentro do festival. Entretanto, ele reconhece que a quantidade é “assombrosa” e pode aumentar nos próximos dias. Todos os participantes deviam apresentar os documentos realizados até 40 horas antes do evento, o que, segundo van Trigt, é “um período muito longo”. “Deveríamos ter tido um período de 24 horas, que seria melhor porque em 40 horas as pessoas podem fazer muitas coisas”, afirmou o porta-voz. A Holanda vive um momento de alta no número de casos, com 10.492 novas infecções tendo sido relatadas na última quarta-feira, 14, sendo que os mais afetados são aqueles com idade entre 20 e 29 anos.