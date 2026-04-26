Suspeito de invadir evento de gala e atacar jantar com Trump será formalmente acusado nesta segunda-feira

Cole Tomas Allen, de 31 anos, é um morador da Califórnia e estava hospedado no Washington Hilton

Reprodução/TruthSocial/DonaldTrump Suspeito de ataque em jantar com Trump é detido



Cole Tomas Allen, de 31 anos, e suspeito de abrir fogo em um evento com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser formalmente acusado nesta segunda-feira (27), informou a promotoria federal. O suspeito, que trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, mas não ficou ferido, comparecerá na segunda-feira perante um juiz do tribunal distrital dos Estados Unidos. Segundo a promotora federal Jeanine Pirro, o suspeito será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa.

Allen, um morador da Califórnia e estava hospedado no Washington Hilton, local onde era realizado o evento da Associação de Correspondentes, disse às autoridades que tinha como alvo o próprio Trump. Morador de Torrance, na Califórnia, ele trabalhava como tutor após se formar no pretigiado de Tecnologia da Califórnia. De acordo com a polícia local, ele portava armas e facas. Allen, que foi detido ainda ontem no hotel e está recebendo tratamento hospitalar.

No sábado, após o corrido, o presidente Trump, que disse que demorou para entender o que estava acontecendo, publicou uma foto em sua conta oficial do suspeito detido. Em entrevista, disse que ele é ‘um indivíduio doente’. “Ele está sob custódia e as forças de segurança vão investigar o apartamento dele. Ele provavelmente vive na Califórnia”, afirmou.

Nas redes sociais, Trump compartilhou a foto do suspeito e um vídeo em que ele aparece correndo e passando pelos agentes de segurança dentro do hotel Washington Hilton.

Ataque no hotel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar para a imprensa em Washington após ataque a tiros. O evento é anual e acontece no Hotel Washington Hilton, onde o jantar é feito para os jornalistas correspondentes da Casa Branca. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.

Além de Trump, o vice-presidente, J.D. Vance e a primeira-dama, Melania Trump, também foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto. Altos estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.