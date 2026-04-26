Suspeito de invadir evento de gala e atacar jantar com Trump será formalmente acusado nesta segunda-feira
Cole Tomas Allen, de 31 anos, é um morador da Califórnia e estava hospedado no Washington Hilton
Cole Tomas Allen, de 31 anos, e suspeito de abrir fogo em um evento com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser formalmente acusado nesta segunda-feira (27), informou a promotoria federal. O suspeito, que trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, mas não ficou ferido, comparecerá na segunda-feira perante um juiz do tribunal distrital dos Estados Unidos. Segundo a promotora federal Jeanine Pirro, o suspeito será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa.
Allen, um morador da Califórnia e estava hospedado no Washington Hilton, local onde era realizado o evento da Associação de Correspondentes, disse às autoridades que tinha como alvo o próprio Trump. Morador de Torrance, na Califórnia, ele trabalhava como tutor após se formar no pretigiado de Tecnologia da Califórnia. De acordo com a polícia local, ele portava armas e facas. Allen, que foi detido ainda ontem no hotel e está recebendo tratamento hospitalar.
No sábado, após o corrido, o presidente Trump, que disse que demorou para entender o que estava acontecendo, publicou uma foto em sua conta oficial do suspeito detido. Em entrevista, disse que ele é ‘um indivíduio doente’. “Ele está sob custódia e as forças de segurança vão investigar o apartamento dele. Ele provavelmente vive na Califórnia”, afirmou.
Nas redes sociais, Trump compartilhou a foto do suspeito e um vídeo em que ele aparece correndo e passando pelos agentes de segurança dentro do hotel Washington Hilton.
Ataque no hotel
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar para a imprensa em Washington após ataque a tiros. O evento é anual e acontece no Hotel Washington Hilton, onde o jantar é feito para os jornalistas correspondentes da Casa Branca. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.
Além de Trump, o vice-presidente, J.D. Vance e a primeira-dama, Melania Trump, também foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto. Altos estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.
Segundo apurou a Jovem Pan, Donald Trump planejava discursar por 40 minutos no evento que contava com mais de 400 jornalistas.
Ataque contra presidente dos Estados Unidos já foi registrado no Washigton Hilton. Foi ao sair deste mesmo hotel, em 30 de março de 1981, que o então presidente Ronald Reagan sofreu um atentado a tiros.
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