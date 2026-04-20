Terremoto de magnitude 7,5 atinge a costa do Japão

Após o forte tremor, país emitiu um alerta de tsunami após ondas de até 80 cm serem detectadas; não há registro de vítimas ou grandes danos

PHILIP FONG / AFP Mensagem de alerta em uma tela de uma transmissão ao vivo da NHK com um aviso de tsunami após um terremoto atingir o norte do Japão nesta segunda-feira (20)



Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a costa nordeste do Japão nesta segunda-feira (20), fazendo com que as autoridades pedissem aos moradores que ficassem longe das áreas costeiras onde eram esperadas ondas de tsunami de até 3 metros.

Duas horas após o tremor, que ocorreu às 16h52 no horário local (4h52 de Brasília), ondas de tsunami de até 80 cm foram detectadas, embora tenham sido mantidos os avisos de possíveis ondas maiores no topo da ilha japonesa de Honshu e na região de Hokkaido.

Não houve relatos imediatos de vítimas ou grandes danos, disse o porta-voz do governo japonês, Minoru Kihara, em uma coletiva de imprensa ao cair da noite na capital Tóquio.

Várias cidades portuárias, incluindo Otsuchi e Kamaishi – ambas duramente atingidas pelo enorme terremoto e tsunami em 2011 – emitiram anteriormente ordens de retirada para milhares de moradores, de acordo com a emissora pública NHK. Os serviços de trem-bala foram interrompidos e algumas rodovias foram fechadas devido aos tremores.

Grandes tremores secundários podem ocorrer nos próximos dias e semanas, disse uma autoridade da Agência Meteorológica do Japão (JMA) em uma coletiva de imprensa televisionada separadamente.

O terremoto foi de nível “superior a 5” na escala de intensidade sísmica do Japão — forte o suficiente para dificultar a locomoção das pessoas e causar o colapso de paredes de blocos de concreto não reforçados. O tremor teve seu epicentro no Oceano Pacífico e teve 10 km de profundidade, informou a JMA.

Um tsunami de 3 metros poderia causar danos a áreas baixas, inundando edifícios e arrastando qualquer pessoa exposta em suas correntes, de acordo com a JMA.

Localizado no “Anel de Fogo” de vulcões e trincheiras oceânicas que circundam parcialmente a Bacia do Pacífico, o Japão é um dos países mais propensos a terremotos do mundo, com um tremor ocorrendo pelo menos a cada cinco minutos.

O país é responsável por cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6,0 ou mais do mundo, como o desastre de 2011 que causou o colapso nuclear em uma usina de Fukushima.

Não há usinas nucleares atualmente em operação nas áreas afetadas e a Hokkaido Electric Power Co 9509.T e a Tohoku Electric Power Co 9506.T disseram que não houve anormalidades relatadas em suas instalações inativas.

*Com informações da Reuters