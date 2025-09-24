Tiroteio em escritório de imigração nos EUA deixa ao menos 3 feridos e atirador morto

Este é o terceiro incidente similar neste ano no Estado do Texas; em julho, as autoridades acusaram 10 pessoas de participar de um ataque a tiros em frente a um centro de detenção de imigrantes em Alvarado

Fred Greaves/Reuters Tiroteio em Dallas, no estado do Texas, deixa ao menos três feridos e o suposto atirador morto



Um tiroteio em um escritório do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) em Dallas, no estado do Texas, deixou nesta quarta-feira (24) ao menos três feridos e o suposto atirador morto, segundo informaram autoridades americanas. “Houve um tiroteio nesta manhã no escritório do ICE em Dallas. Os detalhes ainda estão surgindo, mas podemos confirmar múltiplos feridos e vítimas. O atirador morreu por um ferimento de bala autoinfligido”, informou na rede social X Kristi Noem, secretária do Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês).

Todd Lyons, diretor interino do ICE, comentou à emissora CNN que “as informações preliminares indicam que se trata de um possível atirador de elite” com “três pessoas feridas neste momento”, que foram levadas para o hospital, e cujas identidades e estado de saúde não foram divulgados até agora. As vítimas podem ser civis, agentes do ICE ou imigrantes detidos no local, ressaltou Lyons.

“Embora ainda não saibamos o motivo, sabemos que nosso pessoal de aplicação da lei do ICE está enfrentando uma violência sem precedentes contra eles. Isso precisa parar”, ressaltou Noem.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Este é o terceiro incidente similar neste ano no Texas. Em julho, as autoridades acusaram 10 pessoas de participar de um tiroteio em frente a um centro de detenção de imigrantes em Alvarado, que deixou um policial ferido e que o Departamento de Justiça considerou um “ataque organizado”. Naquele mesmo mês, agentes federais mataram um homem que atirou contra um prédio da Patrulha da Fronteira em McAllen, onde provocou um tiroteio cruzado que deixou ao menos um ferido.

“O ataque obsessivo contra agentes da lei, particularmente do ICE, precisa parar”, escreveu o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, em suas redes sociais.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert