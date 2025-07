Torres da catedral de Notre-Dame de Paris vão ser abertas ao público no dia 20 de setembro

Espaço está fechado desde 2019, quando foi devastado por um incêndio

Montagem/Ubisoft/EFE À esquerda, Notre-Dame do jogo; à direta, a catedral pós-incêndio



As torres da catedral de Notre-Dame de Paris, devastadas por um incêndio em 2019, voltaram a abrir suas portas ao público em 20 de setembro, anunciou o Centro de Monumentos Nacionais (CMN) em 20 de setembro. “O objetivo é o próximo 20 de setembro, por motivo das Jornadas Europeias do Patrimônio”, declarou a presidente da agência governamental que administra o monumento, Marie Lavandier, ao jornal Ouest-France. Os trabalhos nas duas torres que enquadram a fachada monumental do edifício consistiram principalmente em consolidações estruturais, especialmente nos sinos, danificados pelo incêndio, e no terraço, situado a 69 metros de altura.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O novo percurso será “mais fluido, rico e seguindo as normas de segurança” e proporá “uma imersão de cerca de 50 minutos na arquitetura gótica”, destacou Lavandier. O novo circuito terá início na torre sul. Após subir 424 degraus, os visitantes verão “um panorama excepcional de Paris e observarão a agulha” reconstruída. A visita terminará na torre norte restaurada em 2023 e 2024. Somente serão admitidos 400 mil visitantes anualmente, em contraste aos 450.000 de antes do incêndio. Os ingressos estarão à venda em setembro na internet e custarão 16 euros (R$ 103, na cotação atual), seis a mais que o preço anterior.