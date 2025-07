Trabalhador morre ao cair de estufa durante operação de deportação nos EUA

Departamento de Segurança Interna esclareceu que Jaime Alanis não estava sob custódia do governo; ele trabalha na fazenda de maconha onde ocorreu a inspeção há mais de uma década

ALLISON DINNER/EFE/EPA Agentes federais de imigração entram em confronto com manifestantes durante operações em duas fazendas de cannabis no sul da Califórnia, em Camarillo



Um incidente trágico ocorreu na Califórnia, onde Jaime Alanis, um trabalhador de 57 anos, perdeu a vida após uma queda de aproximadamente nove metros do telhado de uma estufa. A queda aconteceu durante uma operação de deportação em massa promovida pelo governo de Donald Trump, que visa imigrantes em situação irregular. Alanis, que trabalhava na mesma fazenda de maconha há mais de uma década, foi a primeira vítima fatal dessa ação.

Após o acidente, Alanis foi levado a um hospital, onde permaneceu sob ventilação mecânica enquanto sua família se deslocava do México. O sindicato United Farm Workers expressou seu pesar pela morte do trabalhador e se comprometeu a oferecer apoio à sua família em um momento tão difícil.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) esclareceu que Alanis não estava sob custódia do governo no momento da queda. Kristi Noem, chefe do DHS, defendeu as operações do ICE, que foram intensificadas para atender à promessa de Trump de aumentar as deportações. A ação resultou na detenção de 319 imigrantes e no resgate de 14 menores.

A operação gerou protestos e confrontos, com imagens mostrando agentes federais armados utilizando gás lacrimogêneo contra manifestantes. Críticos da ação afirmam que as operações têm sido indiscriminadas, criando um clima de medo nas comunidades locais. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, condenou a operação, classificando-a como violenta e ressaltando os riscos que isso representa para a cadeia de abastecimento de alimentos.

Esse evento ocorreu um mês após uma série de protestos contra a política de imigração de Trump, que tem enfrentado forte resistência na Califórnia. A juíza federal Maame Frimpong havia determinado a suspensão das “patrulhas móveis” do ICE, argumentando que as prisões eram baseadas em perfil racial e limitavam o acesso dos detidos a assistência jurídica.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA