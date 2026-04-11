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Tripulação da Missão Artemis III será anunciada em breve, diz Nasa

Programada para 2027, a expedição terá como objetivo testar o módulo de pouso na superfície lunar que ainda está em desenvolvimento

  • Por Júlia Mano*
  • 11/04/2026 00h09 - Atualizado em 11/04/2026 00h22
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NASA / NASA / AFP Esta imagem divulgada pela NASA mostra a espaçonave Orion capturada por uma câmera montada em uma de suas asas do painel solar durante uma inspeção externa de rotina da espaçonave no segundo dia da missão Artemis II, em 3 de abril de 2026. Enquanto os astronautas da Artemis II avançavam em sua missão lunar, a NASA divulgou as primeiras imagens tiradas da espaçonave Orion, incluindo um retrato completo da Terra com seus oceanos azuis profundos e nuvens ondulantes. Após uma série de atividades de alto risco, incluindo uma decolagem dramática e a ignição de um motor que os catapultou em sua trajetória histórica para orbitar a Lua, os quatro astronautas a bordo puderam recuperar o fôlego, mesmo enquanto continuavam a realizar uma variedade de verificações e testes de equipamentos. As empresas de Elon Musk e Jeff Bezos, SpaceX e Blue Origin, estão engajadas com a Nasa no desenvolvimento do módulo de pouso

O administrador associado da Nasa, Amit Kshatriya, informou na sexta-feira (10) que a tripulação da Missão Artemis III será anunciada “em breve”. A declaração foi dada a jornalistas após a conclusão da expedição Artemis II.

A Missão Artemis III está programada para 2027. O objetivo da próxima expedição à Lua é fazer o teste do módulo de pouso na superfície lunar. O equipamento ainda está em desenvolvimento por empresas espaciais pertencentes a Elon Musk e Jeff Bezos, a SpaceX e a Blue Origin, respectivamente.

Programa Artemis

O programa Artemis reúne componentes de outras empreitadas da Nasa que foram canceladas. Estabelecido em 2017, o objetivo do projeto é explorar mais a Lua a fim de consolidar as bases para missões tripuladas a Marte. Para isso, é necessário construir a infraestrutura de viagens ao satélite natural, desativada com o fim do Programa Apollo, com tecnologia, segurança e estrutura diferentes da era anterior de expedições.

Em 16 de novembro de 2022, a Nasa lançou a Missão Artemis I. A viagem consistiu em um teste de voo da espaçonave Orion sem tripulação para além da Lua.

Com os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, a Missão Artemis II fez sobrevoo do satélite natural e analisou e documentou as características da superfície lunar. Além disso, a expedição teve como objetivo verificar se o foguete lunar SLS e a espaçonave espacial Orion estão em perfeito estado de funcionamento, na esperança de abrir caminho para um retorno e um pouso na Lua em 2028 pela Missão Artemis IV.

O programa sofre com a pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acelerou o ritmo do projeto. Por isso, foi estipulada a meta de que os astronautas pisem na superfície lunar antes de 2029, quando termina o mandato do republicano.

*Com informações de AFP e Reuters

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