Tripulação da Missão Artemis III será anunciada em breve, diz Nasa

Programada para 2027, a expedição terá como objetivo testar o módulo de pouso na superfície lunar que ainda está em desenvolvimento

NASA / NASA / AFP As empresas de Elon Musk e Jeff Bezos, SpaceX e Blue Origin, estão engajadas com a Nasa no desenvolvimento do módulo de pouso



O administrador associado da Nasa, Amit Kshatriya, informou na sexta-feira (10) que a tripulação da Missão Artemis III será anunciada “em breve”. A declaração foi dada a jornalistas após a conclusão da expedição Artemis II.

A Missão Artemis III está programada para 2027. O objetivo da próxima expedição à Lua é fazer o teste do módulo de pouso na superfície lunar. O equipamento ainda está em desenvolvimento por empresas espaciais pertencentes a Elon Musk e Jeff Bezos, a SpaceX e a Blue Origin, respectivamente.

Programa Artemis

O programa Artemis reúne componentes de outras empreitadas da Nasa que foram canceladas. Estabelecido em 2017, o objetivo do projeto é explorar mais a Lua a fim de consolidar as bases para missões tripuladas a Marte. Para isso, é necessário construir a infraestrutura de viagens ao satélite natural, desativada com o fim do Programa Apollo, com tecnologia, segurança e estrutura diferentes da era anterior de expedições.

Em 16 de novembro de 2022, a Nasa lançou a Missão Artemis I. A viagem consistiu em um teste de voo da espaçonave Orion sem tripulação para além da Lua.

Com os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, a Missão Artemis II fez sobrevoo do satélite natural e analisou e documentou as características da superfície lunar. Além disso, a expedição teve como objetivo verificar se o foguete lunar SLS e a espaçonave espacial Orion estão em perfeito estado de funcionamento, na esperança de abrir caminho para um retorno e um pouso na Lua em 2028 pela Missão Artemis IV.

O programa sofre com a pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acelerou o ritmo do projeto. Por isso, foi estipulada a meta de que os astronautas pisem na superfície lunar antes de 2029, quando termina o mandato do republicano.

*Com informações de AFP e Reuters