Trump ameaça usar ICE para fazer segurança nos aeroportos

Suspensão dos recursos para os profissionais provocou filas mais longas do que o habitual nos controles de segurança dos aeroportos

Scott Olson/Getty Images/AFP CHICAGO, ILLINOIS - 06 DE NOVEMBRO: Agentes federais em busca de imigrantes indocumentados fazem uma pausa em um parque para se reagrupar em 6 de novembro de 2025 em Chicago, Illinois. Os agentes responsáveis ​​pela aplicação da lei que participam na Operação Midway Blitz realizam patrulhas diárias pelos bairros de Chicago e subúrbios vizinhos em busca de imigrantes indocumentados. Scott Olson/Getty Images/AFP (Foto de SCOTT OLSON/GETTY IMAGES AMÉRICA DO NORTE/Getty Images via AFP)



O presidente Donald Trump ameaçou usar o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, sigla em inglês) nos aeroportos diante da falta de pagamento aos agentes de segurança por causa de um bloqueio orçamentário parcial no Congresso. “Vou transferir nossos brilhantes e patrióticos agentes do ICE para os aeroportos, onde cuidarão da segurança como ninguém jamais viu”, escreveu Trump em sua rede Truth Social, em mensagem aos democratas para que cheguem imediatamente a um acordo para liberar os recursos e pagar os funcionários.

O mandatário disse que está “querendo enviar o ICE na segunda-feira, e já falei: estejam prontos”. A suspensão dos recursos para os agentes de segurança provocou filas mais longas do que o habitual nos controles de segurança dos aeroportos, onde os funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA, na sigla em inglês) trabalham sem receber salário desde meados de fevereiro. Desde 14 de fevereiro, os recursos para o DHS estão congelados devido à disputa entre democratas e republicanos no Congresso sobre as práticas do ICE. O DHS é responsável pelos postos de segurança nos aeroportos.

Os cerca de 65 mil funcionários da TSA não recebem seus salários completos desde 13 de março. Segundo várias estimativas, o salário anual desses agentes varia entre 50.000 e 60.000 dólares, o que representa um orçamento de cerca de 2,5 bilhões a 3,5 bilhões de dólares por ano.

Os democratas no Congresso se opõem a qualquer novo financiamento para o Departamento de Segurança Interna (DHS) até que sejam implementadas mudanças na forma como o ICE realiza operações de captura de imigrantes, depois que surgiram nas redes sociais vários vídeos de confrontos violentos. Os democratas exigiram patrulhamento reduzido, a proibição do uso de máscaras pelos agentes do ICE e a obrigatoriedade de que os agentes obtenham um mandado judicial antes de entrar em propriedade privada.

A primeira publicação de Trump ocorreu poucas horas depois de o bilionário Elon Musk se oferecer para pagar os salários do pessoal de segurança aeroportuária. “Gostaria de me oferecer para pagar os salários do pessoal da TSA durante este impasse orçamentário que está afetando negativamente a vida de tantos americanos em aeroportos de todo o país”, escreveu Musk em sua rede social X.

*Com AFP