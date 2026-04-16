Trump anuncia cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano

Os governos de Israel e Líbano ainda não se pronunciarem sobre o possível cessar-fogo

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, em seus perfis nas redes sociais, que Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias. “Acabei de ter excelentes conversas com o altamente respeitado Presidente Joseph Aoun, do Líbano, e com o Primeiro-Ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Esses dois líderes concordaram que, para alcançar a PAZ entre seus países, iniciarão formalmente um CESSAR-FOGO de 10 dias”, escreveu Trump.

“Na terça-feira, os dois países se encontraram pela primeira vez em 34 anos aqui em Washington, D.C., com nosso excelente Secretário de Estado, Marco Rubio. Instruí Rubio e JD Vance a trabalharem com Israel e o Líbano para alcançar uma PAZ duradoura”, completou o republicano.

“Convidarei o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, para a Casa Branca“, disse Trump em sua rede social Truth Social.

Primeiro-ministro libanês ‘recebe com satisfação’ o cessar-fogo, segundo a AFP. O governo de Israel ainda não se pronunciou sobre o possível cessar-fogo.

*Reportagem em atualização com informações da AFP