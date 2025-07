Trump anuncia megainvestimentos para impulsionar boom da IA

Presidente dos EUA participou da inauguração da Cúpula de Energia e Inovação da Pensilvânia, e grande parte de sua mensagem foi focada em vencer a China na corrida global pela inteligência artificial

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Trump durante a Cúpula de Energia e Inovação da Pensilvânia no campus da Universidade Carnegie Mellon



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (15) acordos para o desenvolvimento de infraestrutura e produção de energia no valor de US$ 92 bilhões (cerca de R$ 511 bilhões), visando atender à crescente demanda por inteligência artificial. Trump participou da inauguração da Cúpula de Energia e Inovação da Pensilvânia na Universidade Carnegie Mellon, e grande parte de sua mensagem foi focada em vencer a China na corrida global pela IA.

“Os compromissos [acordos] de hoje garantem que o futuro será criado […] aqui mesmo na Pensilvânia e aqui mesmo em Pittsburgh, e eu tenho que dizer, aqui mesmo nos Estados Unidos”, disse Trump no evento. O mundo tecnológico adotou plenamente a IA generativa como uma revolução, mas crescem os temores de que suas enormes necessidades de eletricidade não possam ser atendidas pela infraestrutura atual, particularmente nos Estados Unidos.

A IA generativa exige uma enorme capacidade de computação, principalmente para os processadores da Nvidia, famintos por energia. A empresa californiana se tornou a mais valiosa do mundo em termos de capitalização de mercado. Estimativas oficiais indicam que, até 2028, as empresas de tecnologia precisarão de até 5 gigawatts de potência para impulsionar a IA, o suficiente para abastecer aproximadamente cinco milhões de residências. Altos executivos da Palantir, Anthropic, Exxon e Chevron participaram do evento. O financiamento cobrirá novos centros de dados, geração de energia, infraestrutura de rede elétrica, treinamento em IA e programas de aprendizagem.

Contra a China

Entre os investimentos anunciados, o Google comprometeu 25 bilhões para construir centros de dados prontos para IA na Pensilvânia e regiões circundantes. “Apoiamos a direção clara e urgente do presidente Trump para que nossa nação invista em IA […] para que os Estados Unidos possam continuar liderando em IA”, disse Ruth Porat, presidente e diretora de investimentos do Google.

O gigante dos motores de busca também anunciou uma parceria com a Brookfield Asset Management para modernizar duas instalações hidrelétricas na Pensilvânia, que representam 670 MW de capacidade na rede regional. O grupo investidor Blackstone prometeu mais de 25 bilhões de dólares (R$ 138,9 bilhões), para financiar novos centros de dados e infraestrutura energética.

“Estamos muito à frente da China e as plantas estão começando a funcionar, a construção está começando”, expressou, por sua vez, Trump. O presidente lançou o projeto “Stargate” em janeiro, destinado a investir até US$ 500 bilhões (R$ 2,7 trilhões) em infraestrutura de IA nos Estados Unidos, principalmente em resposta à crescente competição com a China. O banco de investimentos japonês SoftBank, o criador do ChatGPT, OpenAI, e Oracle estão investindo 100 bilhões de dólares (R$ 555,6 bilhões de reais), na fase inicial desta iniciativa.

