Trump anuncia novas negociações com Irã sobre programa nuclear

Presidente dos Estados Unidos destacou que ainda não há acordo sobre o enriquecimento de urânio, um dos principais pontos do impasse entre os países

Alex Wong/Getty Images/AFP Trump informou a Israel nesta segunda que enviou ao Irã uma "oferta razoável", sem mais detalhes



O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira (9) que Irã e Estados Unidos vão manter novas negociações sobre o programa nuclear de Teerã na quinta-feira, e detalhou que ainda não há acordo sobre o enriquecimento de urânio. “Vamos ter uma reunião com o Irã nesta quinta-feira, assim que vamos esperar até quinta”, disse Trump aos jornalistas quando perguntado se Teerã havia apresentado uma contraproposta de acordo. “Querem enriquecimento [de urânio], não podem ter enriquecimento” de urânio, acrescentou.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Trump informou a Israel nesta segunda que enviou ao Irã uma “oferta razoável”, sem mais detalhes. Inimigos há mais de quatro décadas, Irã e Estados Unidos realizaram várias rodadas de negociações desde abril, com mediação de Omã, em uma tentativa de concluir um acordo para impedir que Teerã adquira armas nucleares. A iniciativa se depara com a oposição de Israel, grande aliado dos Estados Unidos e arqui-inimigo do Irã.

A República Islâmica criticou uma proposta apresentada por Washington, cujo conteúdo se desconhece, e anunciou nesta segunda que logo apresentaria a sua própria. Segundo um relatório da Agência Internacional da Energia Atômica (AIEA), o Irã intensificou sua produção de urânio altamente enriquecido. Os países do Ocidente suspeitam que o país persa quer adquirir uma arma nuclear, algo que nega taxativamente.

*Com reportagem de Grieco Holtz e AFP

*Reportagem produzida com auxílio de IA