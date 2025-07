Trump assina declaração de emergência para lidar com as inundações no Texas

‘Essas famílias estão lidando com uma tragédia inimaginável, muitas vidas foram perdidas e muitas outras ainda estão desaparecidas’, escreveu o mandatário em sua conta na plataforma Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou neste domingo (6) uma declaração de emergência de desastre natural para lidar com as enchentes no Texas, onde o número de mortos – estimado em 79 até o momento – continua a aumentar à medida que os esforços de busca e resgate continuam.

“Essas famílias estão lidando com uma tragédia inimaginável, muitas vidas foram perdidas e muitas outras ainda estão desaparecidas”, escreveu o mandatário em sua conta na plataforma Truth Social. A decisão permite que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) seja ativada na área para apoiar as autoridades locais e estaduais, disse a secretária do Departamento de Segurança Nacional, Kristi Noem, em comunicado.

Desde a madrugada de sexta-feira, equipes de resgate e voluntários vasculharam as áreas afetadas em busca de vítimas e escombros. A maioria dos mortos está no condado de Kerr, um dos mais afetados pela inundação do rio Guadalupe. Lá, as autoridades encontraram 59 mortos, sendo 38 adultos e 21 crianças. Ainda é desconhecido o desfile de 11 das 27 meninas e jovens que estavam passando o verão no acampamento cristão Mystic Camp, na cidade de Hunt, e que foram dadas como desaparecidas na sexta-feira.

As autoridades locais recusaram estimar um número específico para o possível número de desaparecidos, já que muitas pessoas de fora da região estavam acampadas na área para as festividades do 4 de julho, Dia da Independência dos EUA. É provável que o número de mortos aumente com o passar das horas, conheceu o xerife do condado, Larry Leitha Jr., em declarações à imprensa neste domingo.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira