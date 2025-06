Trump assina decreto para impedir entrada de cidadãos de 12 países

Fundamentou essas medidas em questões de segurança nacional, destacando que os países com proibição total representam um risco elevado para os Estados Unidos; outras nações vão ter acesso limitado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implementou um novo decreto que impede a entrada de cidadãos de 12 países no território americano, além de impor restrições a outros sete. A lista dos países que enfrentam proibição total inclui Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão. Já as nações que terão acesso limitado são Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. Trump fundamentou essas medidas em questões de segurança nacional, destacando que os países com proibição total representam um risco elevado para os Estados Unidos.

Essa decisão reflete uma postura rigorosa do governo em relação à imigração e à proteção das fronteiras americanas. Além disso, o presidente também impôs uma restrição temporária à entrada de novos estudantes internacionais na Universidade Harvard, com duração de seis meses, em meio a um embate político com a instituição. Essa nova ação de Trump ocorre em um contexto em que, durante seu primeiro mandato, ele já havia estabelecido restrições à entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana. Essa medida anterior foi posteriormente revogada pelo presidente Joe Biden em 2021, o que gerou debates sobre a política de imigração e segurança nacional nos Estados Unidos.

