Trump cancela ida de negociadores ao Paquistão após exigências do Irã para cessar-fogo

Chanceler iraniano, que chegou ao Paquistão na sexta-feira (24), deixou o País horas depois de entregar as exigências do Irã para o fim da guerra

ALEX BRANDON / POOL / AFP Trump cancela ida de negociadores para os EUA



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a visita de negociadores norte-amerecanos para o Paquistão, onde estão sendo realizadaas as negociações de paz da guerra com o Irã. “Eu disse à minha equipe, há pouco, porque eles estavam se preparando para partir, e eu disse: ‘Não, vocês não farão um voo de 18 horas para ir até lá. Nós temos todas as cartas na mão. Eles podem nos ligar a qualquer momento que quiserem, mas vocês não farão mais voos de 18 horas para ficar sentados conversando sobre nada'”, informou a Fox News, citando as palavras do presidente em uma conversa por telefone.

Steve Witkoff e Jared Kushner representaria os Estados Unidos. A decisão do republicano vem após o Irã entregar as exigências para o cessar-fogo no Oriente Médio, mas negar negociar diretamente com os EUA. No documento entregues pelo chanceler iraniano, Abbas Aragchi, o Irã também apresenta as ressalvas de Teerã às propostas dos Estados Unidos, entretanto, o conteúdo dos documentos não foi revelado. Segundo seu ministério, Araghchi explicou aos seus interlocutores “as posições de princípio do seu país sobre os últimos desenvolvimentos relacionados ao cessar-fogo e ao fim completo da guerra imposta ao Irã”.

O Paquistão, que atua como mediador entre Irã e EUA, passou dias tentando facilitar a retomada do diálogo iniciado há duas semanas. Islamabad, capital do Paquistão, que atua como mediador, esperava há dias pela retomada das conversas entre norte-americanos e iranianos, iniciadas há duas semanas e suspensas depois de algumas horas. No entanto, o cessar-fogo foi prolongado unilateralmente pelos Estados Unidos desde então e por tempo indeterminado.

Na terça-feira (21), o presidente dos EUA, Donald Trump, estendeu um cessar-fogo enquanto mantinha o bloqueio americano aos portos iranianos. A guerra, que afeta a economia global, foi deflagrada por um ataque conjunto dos EUA e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro e desde então já deixou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano.

O chanceler iraniano deixou o Paquistão horas depois, neste mesmo sábado, segundo a agência oficial Irna. Depois de Islamabad, o chanceler seguiria sua viagem para Omã e Rússia.