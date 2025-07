Trump celebra cancelamento de ‘The Late Show’, programa que fazia críticas à sua gestão

CBS, emissora responsável pelo programa, revelou que ‘The Late Show’ será encerrado em maio de 2026, citando razões financeiras para a decisão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou sua satisfação com o anúncio do cancelamento de “The Late Show”, programa que era conduzido por Stephen Colbert e que frequentemente fazia críticas à sua gestão. Em uma postagem em sua rede social, Truth Social, Trump afirmou que a saída de Colbert era uma boa notícia, ressaltando que o apresentador tinha menos talento do que sua audiência e sugerindo que Jimmy Kimmel poderia ser o próximo a sair. A CBS, emissora responsável pelo programa, revelou que “The Late Show” será encerrado em maio de 2026, citando razões financeiras para a decisão. No dia do anúncio, Colbert, que sempre foi um crítico de Trump, abordou temas sensíveis relacionados ao presidente, mas não fez comentários sobre o fim de seu programa.

A justificativa da CBS para o cancelamento foi descrita como “puramente financeira”, embora haja especulações de que a fusão entre a Paramount e a Skydance Media possa ter influenciado essa decisão. Colbert também havia criticado um acordo de US$ 16 milhões que a Paramount firmou com Trump, que processou a emissora devido a uma edição de uma entrevista exibida no programa 60 Minutes. “The Late Show” teve sua estreia em 1993, sob a apresentação de David Letterman, e Stephen Colbert assumiu o comando em 2015, trazendo seu estilo único e suas críticas incisivas à política americana.

Publicado por Sarah Paula

