Trump dá 48 horas ao Irã por acordo sobre o Estreito de Ormuz

Presidente dos EUA afirmou que ‘tempo está se esgotando’ e, caso não haja avanço, os iranianos enfrentarão consequências severas

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (4) que o Irã tem um prazo de 48 horas para chegar a um acordo



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (4) que o Irã tem um prazo de 48 horas para chegar a um acordo ou permitir a abertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo.

A declaração foi feita em uma publicação nas redes sociais, na qual Trump relembrou ter dado anteriormente um prazo de dez dias a Teerã para negociar. Segundo ele, o tempo “está se esgotando” e, caso não haja avanço, os iranianos enfrentarão consequências severas.

“Lembrem-se de quando dei ao Irã dez dias para fazer um acordo ou abrir o Estreito de Ormuz. O tempo está se esgotando — 48 horas antes que o inferno caia sobre eles”, escreveu Trump.

O Estreito de Ormuz é considerado estratégico para o mercado global de energia, concentrando cerca de 20% do fluxo mundial de petróleo. Qualquer bloqueio ou tensão na região tende a impactar diretamente os preços internacionais da commodity.

Em 21 de março, Trump ameaçou destruir as usinas elétricas do Irã, começando pela maior do país, caso Teerã não abrisse totalmente o Estreito de Ormuz em até 48 horas.

Dois dias depois, porém, afirmou que os Estados Unidos mantinham conversas “produtivas” com autoridades iranianas e decidiu adiar por cinco dias qualquer ataque às instalações.