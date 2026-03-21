Trump dá 48 horas para o Irã abrir o Estreito de Ormuz ou destruirá as usinas elétricas do país
Ameaça de do presidente dos Estados Unidos vem no mesmo dia em que mais de 20 países se disseram prontos para ajudar a desbloquear o Estreito de Ormuz
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu 48 horas para o Irã abrir o Estreito de Ormuz ou destruirá as usinas elétricas do país islâmico. “Se o Irã não ABRIR COMPLETAMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz dentro de 48 HORAS a partir deste exato momento, os Estados Unidos da América atacarão e destruirão suas diversas USINAS ELÉTRICAS”, escreveu o republicano em sua redes sociais, acrescentando que vão começara pela maior.
A ameaça de Trump vem no mesmo dia em que mais de 20 países se disseram prontos para ajudar a desbloquear o Estreito de Ormuz, uma passagem marítima estreita localizada entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, operando como a fronteira natural entre o Irã e a Península Arábica.
“Estamos prontos para contribuir com os esforços adequados para garantir a passagem segura pelo estreito”, afirmou esse grupo de 22 países, em sua maioria europeus, mas que também inclui os Emirados Árabes Unidos e o Bahrain. “Condenamos com máxima veemência os recentes ataques do Irã contra navios mercantes desarmados no Golfo, os ataques contra infraestruturas civis, incluindo instalações petrolíferas e de gás, e o fechamento na prática do estreito de Ormuz”, declararam em um comunicado conjunto.
O Estreito de Ormuz está fechado desde o começo de começo de março, após os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no dia 28 de fevereiro.
Além de ameaçar atacar as usinas elétricas do Irã. Trump também disse que os Estados Unidos varreram o Irã do mapa. “A liderança deles se foi, a marinha e a força aérea estão mortas, eles não têm absolutamente nenhuma defesa e querem fazer um acordo”, escreveu.
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