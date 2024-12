Trump diz que falará com Putin e Zelensky para pôr fim à guerra na Ucrânia

Republicado enfatizou que presidente ucraniano deveria considerar um acordo com Moscou

Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Presidente eleito Donald Trump fala em uma entrevista coletiva no resort de Trump em Mar-a-Lago em 16 de dezembro de 2024 em Palm Beach, Flórida



Em sua primeira coletiva de imprensa após a eleição, Donald Trump fez sérias acusações contra a mídia, chamando-a de corrupta. Durante o evento, ele prometeu implementar cortes de impostos e retomar a construção do muro na fronteira dos Estados Unidos. Além disso, Trump expressou sua intenção de dialogar com os líderes da Rússia e da Ucrânia, buscando uma solução para o conflito que assola a região. O ex-presidente enfatizou a importância de negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia, sugerindo que o presidente ucraniano deveria considerar um acordo com Moscou. Trump também aproveitou a oportunidade para elogiar os nomes que indicou para cargos em seu futuro governo, destacando a confiança que tem em sua equipe. Ele ainda comentou sobre a questão dos drones, afirmando que a administração está ciente dos acontecimentos, mas optou por não se aprofundar no assunto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A coletiva marcou um retorno ao estilo característico de Trump, que é conhecido por suas longas interações com a imprensa. Ele ressaltou que, ao contrário de seu primeiro mandato, atualmente percebe uma maior coesão dentro do Partido Republicano em relação a sua liderança. Essa unidade, segundo ele, é um sinal positivo para os desafios que estão por vir. Trump também anunciou que tomará medidas legais contra veículos de comunicação que, segundo ele, não relataram os fatos de maneira precisa. Essa postura reflete sua contínua insatisfação com a cobertura da mídia, que ele considera tendenciosa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA