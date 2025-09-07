Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que falará em breve com Putin e se diz confiante em fim da guerra na Ucrânia

Trump diz que falará em breve com Putin e se diz confiante em fim da guerra na Ucrânia

Republicano receberá, nesta segunda (8) e terça-feira (9), líderes europeus em Washington, mas não revelou quais autoridades estarão na capital norte-americana

  • Por Jovem Pan
  • 07/09/2025 21h53
EFE/EPA/AARON SCHWARTZ/POOL Donald Trump participa de uma reunião de gabinete na Sala do Gabinete da Casa Branca em Washington Donald Trump participa de uma reunião de gabinete na Sala do Gabinete da Casa Branca em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (7) que pretende conversar “muito em breve” com o líder russo Vladimir Putin para discutir a guerra na Ucrânia. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, após retornar da final do US Open de tênis, Trump declarou não estar “nem um pouco feliz com a Rússia”, mas disse acreditar que o conflito pode ser resolvido. “Ninguém está sendo mais rigoroso com a Rússia do que eu. Achava que a guerra na Ucrânia seria uma das mais fáceis de resolver”, afirmou.

O republicano acrescentou ainda que receberá, nesta segunda e terça-feira, líderes europeus em Washington, mas não revelou quais autoridades estarão na capital norte-americana. Trump encerrou sua fala reafirmando estar “confiante” em um acordo de cessar-fogo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

