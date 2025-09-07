Trump diz que falará em breve com Putin e se diz confiante em fim da guerra na Ucrânia

Republicano receberá, nesta segunda (8) e terça-feira (9), líderes europeus em Washington, mas não revelou quais autoridades estarão na capital norte-americana

EFE/EPA/AARON SCHWARTZ/POOL Donald Trump participa de uma reunião de gabinete na Sala do Gabinete da Casa Branca em Washington



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (7) que pretende conversar “muito em breve” com o líder russo Vladimir Putin para discutir a guerra na Ucrânia. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, após retornar da final do US Open de tênis, Trump declarou não estar “nem um pouco feliz com a Rússia”, mas disse acreditar que o conflito pode ser resolvido. “Ninguém está sendo mais rigoroso com a Rússia do que eu. Achava que a guerra na Ucrânia seria uma das mais fáceis de resolver”, afirmou.

O republicano acrescentou ainda que receberá, nesta segunda e terça-feira, líderes europeus em Washington, mas não revelou quais autoridades estarão na capital norte-americana. Trump encerrou sua fala reafirmando estar “confiante” em um acordo de cessar-fogo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo