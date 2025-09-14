Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que negociações dos EUA com a China na Espanha ‘estão indo bem’

Tiktok, que tem até quarta-feira para se desfazer de seus ativos nos EUA, foi um dos temas discutidos entre o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng

  • Por Jovem Pan
  • 14/09/2025 22h04
Montagem/CHARLY TRIBALLEAU e Ludovic MARIN / AFP Donald Trump e Xi Jinping montagem 'A China está pagando muito em tarifas', disse Trump a repórteres neste domingo (14)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (14), que as negociações do país com a China, que ocorrem na Espanha, “estão indo bem”. “A China está pagando muito em tarifas”, disse Trump a repórteres hoje.

Ele acrescentou que as duas nações ainda estão conversando sobre o Tiktok. A rede social chinesa – que tem até esta quarta-feira como prazo para se desfazer de seus ativos nos EUA – foi um dos temas discutidos em reunião ocorrida neste domingo em Madri entre o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng, além do impasse comercial entre Washington em Pequim.

Ainda sobre questões comerciais, o presidente disse que a Europa ainda está importando petróleo da Rússia, o que mostra que as sanções impostas a Moscou não são duras o suficiente. “Estou disposto a implementar sanções, mas eles [Europa] terão que endurecer suas sanções de acordo com o que estou fazendo”, comentou.

Questionado sobre as tensões crescentes com a Venezuela, Trump disse que “não gosta” do que a Venezuela envia aos EUA, sejam suas drogas ou seus membros de gangues. “Nós não gostamos; não gostamos nem um pouco”, afirmou.

Recentemente, o governo Trump intensificou sua presença militar norte-americana no sul do Caribe, como parte do que considera uma repressão aos traficantes de drogas.

Trump também comentou rapidamente sobre o conflito em Gaza, em meio à visita do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a Israel, e um movimento de líderes árabes e muçulmanos para repelir o ataque do governo israelense em Doha, no Catar. Segundo o presidente, o Catar tem sido “um ótimo aliado” para os Estados Unidos.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Carol Santos

