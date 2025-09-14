Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump renova pedido de demissão de diretora do Fed em tribunal de apelação dos EUA

Trump renova pedido de demissão de diretora do Fed em tribunal de apelação dos EUA

A ofensiva do republicano contra Lisa Cook, baseada em acusações de fraude hipotecária, reacendeu a discussão sobre a independência da autoridade monetária dos EUA

  14/09/2025
O governo Donald Trump renovou neste domingo (14), um pedido de emergência para que um tribunal de apelações dos Estados Unidos permita a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook. Em documento apresentado ao tribunal no sábado (13), os advogados de Cook solicitaram que o tribunal recusasse a tentativa de Trump, a poucos dias da decisão de política monetária do Fed, que ocorre na próxima quarta-feira.

Segundo a defesa da diretora, que tenta permanecer no cargo, a administração Trump não teria mostrado causas suficientes para demiti-la, e haveria riscos para a economia e o país caso o presidente seja autorizado a remover um dirigente do BC norte-americano.

Em sua resposta, apresentada neste domingo ao Tribunal de Apelações dos EUA para o Distrito de Columbia, o governo do republicano afirma que a argumentação dos advogados de Cook não tem fundamentação legal. A ofensiva de Trump contra a diretora do Fed, baseada em acusações de fraude hipotecária, reacendeu a discussão sobre a independência da autoridade monetária dos EUA, constantemente pressionada pelo governo para cortar os juros.

*Com informações do Estadão Conteúdo e agências internacionais
