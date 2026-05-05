Trump diz que papa Leão XIV está ‘colocando muitos católicos em perigo’

Fala do presidente dos EUA acontece na semana em que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, visitará o líder da Igreja Católica no Vaticano

EFE/EPA/KIYOSHI OTA / BLOOMBERG POOL E ALBERTO PIZZOLI / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, e o papa Leão XIV



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o papa Leão XIV ao afirmar que o pontífice está “colocando muitos católicos e muitas pessoas em perigo”. A declaração aconteceu em entrevista ao programa “The Hugh Hewitt Show” na segunda-feira (4).

“Bem, o papa prefere falar sobre o fato de que não há problema em o Irã ter uma arma nuclear, e eu não acho isso muito bom. Acho que ele está colocando muitos católicos e muitas outras pessoas em perigo. Mas suponho que, se depender do Papa, ele acha perfeitamente normal o Irã ter uma arma nuclear”, disse Trump.

A fala de Trump ocorre na semana em que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, visitará o papa, conforme anúncio do Vaticano na segunda.

Durante a visita, o chefe da diplomacia americana também deverá reunir-se com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, contra quem Trump se voltou depois que ela saiu em defesa do pontífice.

“O secretário Rubio se reunirá com a liderança da Santa Sé para analisar a situação no Oriente Médio e os interesses comuns” nas Américas, declarou o Departamento de Estado.

O diplomata também se reunirá com o secretário de Estado e número dois do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, indicou à AFP uma fonte do governo italiano.

Também tem encontros marcados com os ministros italianos das Relações Exteriores, Antonio Tajani, e da Defesa, Guido Crosetto, no contexto de fortes tensões entre os Estados Unidos e seus aliados europeus devido à guerra no Oriente Médio.

Tensões entre Trump e papa

Nos últimos meses, o papa Leão XIV atacou a política anti-imigração do governo Trump e criticou a guerra no Irã.

O presidente dos Estados Unidos havia respondido a um discurso antibélico do pontífice chamando-o de “fraco” e “terrível” em política externa. Também afirmou não ser “um grande admirador” de Leão XIV.

O pontífice reagiu dizendo ter o “dever moral de se manifestar” contra a guerra e assegurou não ter “medo” do governo Trump.

Essas críticas indignaram vários dirigentes, a começar por Meloni, líder de extrema direita que costuma atuar como ponte entre a Europa e Washington.

Leão XIV, de 70 anos, já havia recebido Marco Rubio no Vaticano em maio do ano passado, ao lado do vice-presidente americano, J.D. Vance, poucos dias depois de sua escolha como líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo.

*Com informações da AFP