Trump diz que para ele ‘tanto faz’ o resultado das negociações com o Irã

Em fala a jornalistas, o presidente dos Estados Unidos afirmou ter ‘derrotado’ Teerã ‘militarmente’

Francis Chung/EPA/EFE/Pool Trump ainda reiterou que navios da Marinha norte-americana atravessaram o Estreito de Ormuz



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (11) que “tanto faz” para ele o resultado das negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Em fala a jornalistas, o republicano voltou a dizer que “venceu” o conflito travado contra o país persa.

“Estamos em negociações muito profundas com o Irã. Vencemos de qualquer jeito. Nós os derrotamos militarmente”, declarou.

A declaração de Trump se deu enquanto o vice-presidente norte-americano, JD Vance, lidera a delegação americana na capital paquistanesa, Islamabad, no primeiro dia de conversas com o Irã.

Ainda em fala a jornalistas, Trump reiterou que navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos transitaram neste sábado pelo Estreito de Ormuz para começar a limpá-lo de minas iranianas. Teerã rejeitou essa versão, garantindo que controla a passagem e, com isso, o suprimento mundial de petróleo.

*Com informações de AFP