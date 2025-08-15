Trump e Putin encerram reunião no Alasca sobre guerra da Ucrânia sem acordo

Encontro entre os presidentes dos EUA e da Rússia começou por volta das 16h30 (horário de Brasília) e terminou depois de cerca de 3 horas de conversas e negociações

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Essa foi a primeira cúpula entre os dois países desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, concluíram seu encontro no Alasca após aproximadamente três horas de negociações, conforme confirmado pelo Kremlin. A reunião teve início às 16h30, horário de Brasília, após um cumprimento caloroso entre os dois líderes na chegada.

Com sorrisos, Trump e Putin se cumprimentaram e posaram para fotos diante da imprensa antes de seguirem para a base militar Elmendorf-Richardson, em Anchorage, local da cúpula. Trump aplaudiu Putin enquanto ele descia do avião presidencial russo e recebeu sinais de aprovação em retorno. Já na base, posaram novamente para fotos ao lado de assessores e secretários, mas não fizeram declarações públicas. Essa foi a primeira cúpula entre os dois países desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e também o primeiro encontro a sós entre os dois líderes desde 2018.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Antes da reunião, a imprensa norte-americana apontava que um Trump mais assertivo e experiente poderia enfrentar de igual para igual Putin, ex-chefe da KGB e líder russo por um total de 25 anos. Apesar das críticas e ameaças trocadas nos últimos meses, ambos demonstraram na véspera otimismo quanto ao encontro.

Putin elogiou os “esforços sinceros” de Washington para buscar uma solução para o conflito na Ucrânia e afirmou acreditar que a reunião com Trump poderia abrir caminho para a “paz mundial”. No entanto, ponderou que isso dependeria de um acordo para limitar o uso de armas estratégicas, incluindo as nucleares, sinalizando uma possível negociação em troca de um cessar-fogo.