Trump estava na Casa Branca no momento dos disparos

Casa Branca foi isolada neste sábado (23) após tiros serem ouvidos ao redor da residência presidencial dos Estados Unidos

Jim WATSON/AFP Trump negociava na Casa Branca paz no Irã



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava dentro da Casa Branca na hora em que disparos foram realizado na proximidades da região. O republicano, que passa bem, negociava um acordo com o Irã. Em uma publicação feita no Truth Social, poucos minutos antes do incidente, o mandatário havia informado que um “acordo foi amplamente negociado, aguardando finalização, entre os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irã e os diversos outros países”, escreveu Trump, acrescentando que conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e a conversa também foi muito produtiva.

A Casa Branca foi isolada neste sábado (23) após tiros serem ouvidos ao redor da residência presidencial dos Estados Unidos. Entretando, por volta das 18h45 (horário do leste dos EUA) o bloqueio foi suspenso. Segundo O Serviço Secreto e o FBI trabalham em conjunto no incidente na 17th Street e Avenida Pensilvânia. “Por favor evite a área”, diz o comunicado, compartilhado nas redes sociais. Segundo a Fox News, ao menos 30 tiros foram ouvidos.

Conforme apurado pela Jovem Pan, há dois feridos, sendo um o atirador e outro um transeunte. Um oficial informou que o suspeito do tiroteio foi abatido e levado para o hospital.

Tiros em evento com Trump

O episódio acontece menos de uma mês depois que um evento com o presidente dos Estados Unidos foi alvo de tiros em um hotel em Washington. Na ocasião, o Cole Tomas Allen, de 31 anos, autor dos tiros, foi detido e indiciado por tentativa de de assassinato de Trump. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.

Com os estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.