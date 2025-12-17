Trump faz balanço do 1º ano de governo e destaca reversão da imigração, aumento de investimento e empregos

Presidente dos Estados Unidos estacou que desde que assumiu o poder impôs mais mudanças que os outros governos na história americana, sendo uma dela acabar com as guerras

DOUG MILLS / POOL / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa para a nação a partir da Sala de Recepção Diplomática da Casa Branca, em Washington, D.C.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um balanço do seu governo na noite desta quarta-feira (17) em um comunicado à nação, com destaque para a segurança das fronteiras e redução dos preços. “Em pouco menos de um ano conquistamos mais do que qualquer um podia imaginar. Nos últimos meses, zero imigrantes ilegais entraram no país”, disse.

No poder desde janeiro deste ano, o republicado tem trabalhado na deportação de imigrantes ilegais classificou suas meninas como positivas, destacando que elas fizeram com que os Estados Unidos se tornasse grandes novamente. “Estamos tornando os EUA grande novamente. A fronteira está segurança, os preços caindo, a nação forte e nosso país respeitável e mais forte como nunca”, disse.

“Acabamos com a invasão das nossas fronteiras. Imigrantes ilegais roubaram emprego dos americanos e fizeram cair investimento em segurança”, disse Trump, que destacou que os Estados Unidos estão sofrendo um processo reverso da imigração.

“Imigrantes estão indo embora e deixando mais casas e empregos para os norte-americanos. Estamos fazendo a reversão da imigração. Nosso governo serve aos cidadãos americanos e não as pessoas que ferem a nossa nação”, acrescentou o mandatário, destacando que a fronteira está segura, os preços caindo e a nação forte e respeitável.

Trump destacou que desde que assumiu o poder impôs mais mudanças que os outros governos na história americana, sendo uma dela acabar com as guerras “causadas pelos governos anteriores”. “Nossas pessoas têm muito orgulho disso. Consegui fazer com que a força americana acabasse com oito guerras esse ano, levei a paz para o Oriente Médio”, destacou.

Na parte econômica, o republicano destacou o aumento de salário, que estão crescendo mais do que a inflação. “Há mais pessoas trabalhando hoje do que em toda a história americana. Teve 18 trilhões de dólares de investimento nos EUA, e muito desse sucesso foi conseguido com as tarifas”, disse ele, e destacou que no ano que vem “vão ter os maiores cortes de impostos da história americana”.