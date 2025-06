Trump pede que preços do petróleo permaneçam baixos após ataques ao Irã

País bombardeado é o nono maior produtor do recurso e exporta pouco menos da metade dos 3,3 milhões de barris que produz por dia

EFE/CASA BLANCA Trump disse que permitir que os preços do petróleo disparem seria "fazer o jogo do inimigo"



O presidente americano, Donald Trump, instou, nesta segunda-feira (23), que os preços do petróleo permaneçam baixos, enquanto o mercado dava sinais de instabilidade à espera da resposta de Teerã aos ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas. “TODOS, MANTENHAM OS PREÇOS DO PETRÓLEO BAIXOS. ESTOU DE OLHO!”, escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social, minutos após a abertura de Wall Street, com os principais índices americanos estagnados. Trump disse que permitir que os preços do petróleo disparem seria “fazer o jogo do inimigo”.

O presidente republicano escreveu outra mensagem direcionada ao Departamento de Energia: “PERFURE, BABY, PERFURE!!! AGORA!!!”. O Irã prometeu vingança após os Estados Unidos bombardearem suas instalações nucleares. Entre suas opções está o fechamento do estratégico Estreito de Ormuz. Interromper o tráfego por essa rota vital para o petróleo e o gás, por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo bruto, faria com que os preços da energia disparassem, resultando em um choque inflacionário global.

O Irã é o nono maior produtor de petróleo e exporta pouco menos da metade dos 3,3 milhões de barris que produz por dia. O petróleo Brent, referência internacional, e seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), subiram mais de 4%, atingindo seu preço mais alto desde janeiro na abertura do mercado nesta segunda-feira.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mais tarde caíram. O Brent caiu 0,44%, a US$ 76,67 (R$ 421,30) por volta das 14h GMT (11h em Brasília), e o West Texas Intermediate recuou 0,46%, para US$ 73,48 (R$ 403,77).

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias