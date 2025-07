Trump pede que time Washington Commanders volte a usar o original e polêmico Redskins

‘Nosso grande povo indígena, em massa, deseja que isso aconteça’, escreveu o republicano; nome foi alterado devido às suas conotações racistas em relação à população nativo-americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que o time de futebol americano Washington Commanders deveria recuperar “imediatamente” o polêmico nome original de Redskins (peles vermelhas), que foi alterado em 2020 devido às suas conotações racistas em relação à população nativo-americana. “Os Washington ‘Seja lá o que for’ deveriam mudar seu nome IMEDIATAMENTE para Washington Redskins. Há um grande clamor por isso”, escreveu o presidente americano em sua rede social própria, a Truth Social. Trump insistiu que “o mesmo vale para os Cleveland Indians, um dos seis times originais de beisebol, com um passado histórico”. Em 2021, essa emblemática equipe passou a ser conhecida como Cleveland Guardians, também em resposta à pressão de movimentos de justiça social no país.

“Nosso grande povo indígena, em massa, deseja que isso aconteça. Sua herança e prestígio estão sendo sistematicamente tirados deles. Os tempos são diferentes agora do que há três ou quatro anos. Somos um país de paixão e senso comum”, advertiu o presidente americano, com uma mensagem aos donos desses times: “FAÇAM ISSO!!!”. Em dezembro de 2020, a equipe de futebol americano da capital dos EUA abandonou o nome Redskins (referência à pele vermelha dos índios nativo-americanos), assim como seu logotipo que mostrava a cabeça com penas de um homem indígena nas laterais do capacete do time, que agora exibe um W em letra maiúscula.

