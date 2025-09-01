Trump rompe silêncio com mais de 40 mensagens em rede social após rumores sobre a saúde

Republicano fez diversas publicações, nas quais acusou um trabalhador de uma reforma da Casa Branca de arranhar algumas placas de mármore e lembrou a suposta interferência russa nas eleições de 2016

EFE/EPA/ANNABELLE GORDON/PISCINA Presidente americano terminou com "BOM DIA"



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reapareceu com mais de 40 publicações na plataforma Truth Social em pouco mais de um dia, após ter permanecido em silêncio no fim de semana, o que gerou especulações sobre sua saúde. Entre a noite de sábado e o domingo passados, Trump fez diversas publicações, nas quais acusou um trabalhador de uma reforma da Casa Branca de arranhar algumas placas de mármore, defendeu sua gestão em Washington para reduzir a criminalidade, agradeceu a possíveis indicações ao prêmio Nobel da Paz e lembrou a suposta interferência russa nas eleições de 2016, para terminar com um “BOM DIA”. Esse ritmo acelerado, até mesmo para o próprio presidente, ocorre horas depois de surgirem rumores no país sobre o estado de saúde do republicano, especialmente nas redes sociais, devido ao perfil discreto que manteve nos últimos dias.

O mandatário, de 79 anos, foi diagnosticado em julho com insuficiência venosa crônica, uma doença benigna e comum em idosos, e desde então tem sido visto ocasionalmente com tornozelos inchados ou dificuldade para andar. Essas condições foram agravadas por um silêncio pouco frequente durante o fim de semana, que foi passado principalmente jogando golfe em seu clube na Virgínia e longe da imprensa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Algumas fotografias tiradas de longa distância que mostram Trump usando seu boné vermelho “Make America Great Again”, sua marca registrada, foram as evidências mais gráficas do presidente. Apesar da insuficiência venosa crônica detectada em julho, a Casa Branca disse à época que Trump estava em “excelente estado de saúde”.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias