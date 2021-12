Tufão nas Filipinas deixa ao menos cinco mortos e 148 mil desabrigados

Ventos de até 240 km/h atingiram o país e causaram graves inundações e danos às casas

EFE/EPA/AICA DIOQUINO Mais de mil pessoas estão em locais de apoio



Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 148 mil foram desabrigadas pelo tufão Rai no centro das Filipinas, onde causou graves inundações, informou o Conselho Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres (NDRRMC) em seu relatório mais recente. Segundo o organismo, entre todas as pessoas que precisaram deixar as suas casas, apenas 1.102 estão em centros de apoio. Além disso, 75 cidades estão sem energia elétrica. O tufão, que tocou a terra nesta quinta-feira, 16, com ventos de até 240 km/h, enfraqueceu um pouco, com ventos de até 185 km/h ao sair das Filipinas em direção ao mar no sul da China, de acordo com a agência meteorológica PAGASA. O fechamento de estradas e as inundações estão dificultando o trabalho das equipes de resgate em ilhas como Siargao, que está praticamente toda inundada. O governador de Siargao, Francisco Matugas, declarou nesta sexta-feira que toda a ilha foi devastada. Por sua vez, o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, anunciou que visitará as áreas afetadas durante o fim de semana.

*Com informações da EFE