Uma em cada quatro pessoas não tem a acesso seguro à água potável, alerta ONU

Agências das Nações Unidas afirmam que, no ano passado, mais de 100 milhões continuavam dependentes de água superficial, procedente de rios, lagoas e canais

  • Por Jovem Pan
  • 26/08/2025 11h22
Mohammad Faisal NAWEED / AFP Menino afegão bebe água de uma torneira na aldeia de Qavariyak, no distrito de Shibar, na província de Bamiyan Mais de dois bilhões de pessoas no mundo continuam sem acesso à água potável administrada de forma segura, anuncia a ONU

Mais de dois bilhões de pessoas no mundo continuam sem acesso à água potável administrada de forma segura, lamenta a ONU em um relatório divulgado nesta terça-feira (26), que alerta para os poucos avanços na direção de uma cobertura universal. As agências das Nações Unidas responsáveis pela saúde e pela infância calculam que uma em cada quatro pessoas no mundo não teve acesso no ano passado à água potável administrada de maneira segura. Além disso, mais de 100 milhões de pessoas continuavam dependentes de água superficial, procedente de rios, lagoas e canais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) destacam que o atraso no programa de avanços dos serviços de Água, Saneamento e Higiene (WASH, na sigla em inglês) expõe bilhões de pessoas a um risco maior de doenças. Um estudo conjunto das organizações aponta que a meta de alcançar acesso universal até 2030 ainda está distante de ser cumprida. Pelo contrário, o objetivo é “cada vez mais inalcançável”, alertam. “Água, saneamento e higiene não são privilégios. São direitos humanos fundamentais”, declarou Rüdiger Krech, diretor de Meio Ambiente e Mudança Climática na OMS. “Devemos acelerar nossas ações, em particular para as comunidades mais marginalizadas”, acrescentou.

Os autores do relatório analisaram cinco níveis de serviço de fornecimento de água potável. O nível mais elevado, denominado “gestão segura”, corresponde a uma situação em que se dispõe de água potável no local e livre de contaminação fecal ou química.

Os quatro níveis seguintes são: “básico” (acesso a uma fonte melhorada em menos de 30 minutos), “limitado” (melhorado, mas com tempos de espera mais longos), “não melhorado” (procedente de um poço ou fonte sem proteção) e “água superficial”.

Acesso limitado na África

Desde 2015, 961 milhões de pessoas obtiveram acesso à água potável administrada de forma segura, o que aumentou a cobertura de 68% para 74%, segundo o relatório. Dos 2,1 bilhões de pessoas que ainda não tinham acesso a serviços de água potável administrados de forma segura, 106 milhões continuavam utilizando águas superficiais, o que representa uma redução de 61 milhões em uma década.

O número de países que eliminou o uso de águas superficiais para consumo passou de 142 para 154, segundo o relatório. Em 2024, apenas 89 países tinham um serviço básico de fornecimento de água potável, incluindo 31 que alcançaram o acesso universal a serviços administrados de forma segura. Por outro lado, 28 países onde uma em cada quatro pessoas ainda não tem acesso a serviços básicos se concentram principalmente na África.

No que diz respeito ao saneamento, 1,2 bilhão de pessoas conseguiram desde 2015 acesso a serviços administrados de forma segura, elevando a cobertura de 48% para 58%. Os serviços são definidos como instalações melhoradas, não compartilhadas com outras residências, onde os resíduos são eliminados no local ou transportados e tratados fora do local.

O número de pessoas que precisam defecar ao ar livre caiu de 429 milhões para 354 milhões, ou seja, 4% da população mundial. Desde 2015, 1,6 bilhão de pessoas conquistaram acesso a serviços básicos de higiene (um lugar para lavar as mãos com água e sabão). Atualmente, 80% da população mundial dispõe de tais serviços, contra 66% há dez anos.

“Quando as crianças não têm acesso à água potável, saneamento e higiene, sua saúde, educação e futuro estão em risco”, recordou Cecilia Scharp, diretora do programa WASH do Unicef. “As desigualdades são particularmente intensas no caso das meninas, que frequentemente carregam a tarefa de coletar água e enfrentam dificuldades adicionais durante a menstruação”, acrescenta. “No ritmo atual, a promessa de acesso à água potável e saneamento para cada criança está cada vez mais longe”, concluiu.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

