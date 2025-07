Venezuela passa a taxar produtos brasileiros que antes eram isentos

Não foram divulgadas as razões para essa decisão; a Embaixada do Brasil em Caracas está investigando a situação para entender melhor o que está ocorrendo

A Venezuela iniciou a cobrança de impostos sobre produtos importados do Brasil, contrariando um acordo de complementação econômica firmado em 2014, que isentava tais taxas no comércio entre os dois países. Até o momento, não foram divulgadas as razões para essa decisão, que não foi comunicada oficialmente ao governo brasileiro.

Os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento estão cientes das dificuldades que os exportadores brasileiros estão enfrentando. “O Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado de Roraima informa que já iniciou apurações internas para identificar as dificuldades quanto à aceitação dos Certificados de Origem de produtos brasileiros por parte das autoridades venezuelanas”, afirmou a federação em nota.

A Embaixada do Brasil em Caracas está investigando a situação para entender melhor o que está ocorrendo. O Acordo de Complementação Econômica nº 69 proíbe a imposição de impostos de importação entre Brasil e Venezuela.

Os exportadores brasileiros estão encontrando problemas com o reconhecimento de seus certificados de origem na Venezuela, o que impede a aplicação do acordo mencionado. O estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, é o mais impactado, uma vez que a nação vizinha é seu principal parceiro comercial. A Federação das Indústrias do Estado de Roraima está em contato com as autoridades para buscar soluções para essa situação.

Em 2024, o comércio entre Brasil e Venezuela alcançou a marca de US$ 1,6 bilhão, sendo que as exportações brasileiras totalizaram US$ 1,2 bilhão, o que representa 0,4% do total exportado pelo Brasil. Os produtos mais exportados incluem açúcares, alimentos e milho, que são essenciais para a economia local.

