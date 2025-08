Viajar pros EUA vai ficar mais difícil com novas taxas de Trump? Entenda as mudanças

A partir de 20 de agosto, um programa piloto exigirá que determinados visitantes paguem uma caução de até 15.000 dólares, o que equivale a aproximadamente 82.000 reais

EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL Esta iniciativa tem como objetivo principal coibir a permanência irregular de visitantes no país



O governo dos Estados Unidos anunciou recentemente uma nova medida que promete impactar significativamente o processo de obtenção de vistos de turismo e negócios. A partir de 20 de agosto, um programa piloto exigirá que determinados solicitantes paguem uma caução de até 15.000 dólares, o que equivale a aproximadamente 82.000 reais. Esta iniciativa tem como objetivo principal coibir a permanência irregular de visitantes no país. A medida será aplicada a países que apresentam altas taxas de permanência irregular ou que possuem informações de triagem consideradas insuficientes. Até o momento, a lista de países afetados não foi divulgada, mas o Departamento de Estado Americano se comprometeu a publicá-la com pelo menos 15 dias de antecedência.

A caução será avaliada individualmente pelos oficiais consulares e funcionará como uma garantia de retorno. Caso o viajante deixe os Estados Unidos dentro do prazo legal, o valor será reembolsado integralmente. A medida tem uma duração prevista de 12 meses, podendo ser ajustada ou encerrada conforme os resultados obtidos durante o período de teste. No entanto, a iniciativa já gerou preocupação entre potenciais viajantes, que questionam a viabilidade de arcar com o valor elevado da caução, especialmente em tempos de incerteza econômica global.

