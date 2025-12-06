Zelensky fala em ligação ‘construtiva’ com negociadores dos EUA

Presidente ucraniano frisou que seu governo está decidido a ‘seguir trabalhando com boa vontade com a parte americana para alcançar genuinamente a paz’

JULIEN DE ROSA / AFP Zelensky destacou que agora está à espera do regresso de seus negociadores, Rustem Umerov e Andrii Hnatov, dos EUA



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, teve neste sábado uma conversa “construtiva” com os assessores de seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, na qual participaram também os delegados ucranianos deslocados a Miami para os contatos que estão ocorrendo ali sobre a proposta americana para pôr fim à guerra na Ucrânia. “Acabamos de ter uma ligação longa e substancial”, informou Zelenski no X, onde agradeceu a discussão “muito concentrada e construtiva”.

“Abordamos muitos aspectos e repassamos os pontos-chave que poderiam garantir um fim do derramamento de sangue e eliminar a ameaça de uma nova invasão russa em grande escala, assim como o risco de que a Rússia não cumpra suas promessas, como ocorreu repetidamente no passado”, explicou.

Além disso, Zelensky frisou que seu governo está decidido a “seguir trabalhando com boa vontade com a parte americana para alcançar genuinamente a paz” e assinalou que Kiev e Washington concordaram com os próximos passos e os formatos nos quais ocorrerão os próximos contatos.

Zelensky destacou que agora está à espera do regresso de seus negociadores, Rustem Umerov e Andrii Hnatov, dos EUA, para informá-lo pessoalmente sobre as conversas, já que “nem tudo se pode falar por telefone”. A reunião deste sábado foi a terceira entre os representantes de Kiev e Washington em Miami nos últimos dias.

Na conversa de sexta-feira, as partes concordaram com uma “estrutura de disposições de segurança” e falaram sobre as “capacidades de dissuasão necessárias para manter uma paz duradoura”, segundo informou Umerov, que não revelou detalhes do que inclui esta suposta “estrutura”.

“Ambas as partes concordaram que um progresso real em direção a qualquer tipo de acordo depende da disposição da Rússia de demonstrar um compromisso sério com a paz a longo prazo, o que inclui passos em direção à desescalada e o fim das mortes”, escreveu Umerov.

As autoridades ucranianas informaram neste sábado sobre um ataque maciço russo contra diversas regiões com 653 drones e 51 mísseis de diversos tipos, com impactos em 29 pontos do país, que causou danos em infraestruturas energéticas e de transporte e deixou pelo menos oito civis feridos.

Está previsto que na segunda-feira Zelensky viaje a Londres para se reunir com os líderes do formato conhecido como E3, integrado por Reino Unido, França e Alemanha. Nessa ocasião, segundo anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron, o objetivo será examinar a situação e as negociações em curso no âmbito da mediação americana.

Os EUA apresentaram no mês passado um plano de paz de 28 pontos que incluía demandas russas como a redução do Exército ucraniano, a retirada das tropas ucranianas de todo o Donbass ou a renúncia por parte de Kiev ao ingresso na Otan e ao envio de tropas aliadas ao seu território no pós-guerra.

Em Genebra, os EUA negociaram com representantes europeus e ucranianos uma nova versão de 20 pontos sem os elementos que são considerados linhas vermelhas por Kiev e a União Europeia, mas até agora esta versão revisada foi rejeitada por Moscou como base para começar negociações diretas.

